На границе с Беларусью автомобиль наехал на пограничника

В Волынской области вечером в пятницу, 16 ноября, автомобиль наехал на украинского пограничника при попытке пересечь украинско-белорусскую границу. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал требование пограничников остановиться и совершил наезд. В результате один пограничник получил травму голени и пальцев правой ноги.

Пограничник сделали предупредительный выстрел вверх, машина развернулась и направилась в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы на Волыни.

Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда выстрелил по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться.

По данному факту проинформированы Национальная полиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка.

Сейчас идет поиск автомобиля и лиц, причастных к этому правонарушению.

Ранее в Закарпатской области автомобиль на иностранной регистрации сбил украинского пограничника. Военный в коме.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество нападений на пограничников.

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Источник: korrespondent.net