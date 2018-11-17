На границе с Беларусью автомобиль наехал на пограничника

В Волынской области вечером в пятницу, 16 ноября, автомобиль наехал на украинского пограничника при попытке пересечь украинско-белорусскую границу. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
По данным ведомства, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал требование пограничников остановиться и совершил наезд. В результате один пограничник получил травму голени и пальцев правой ноги.
Пограничник сделали предупредительный выстрел вверх, машина развернулась и направилась в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы на Волыни.
Источник: korrespondent.net
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