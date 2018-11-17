В ЕП дали Украине рекомендации перед выборами

Мониторинговая миссия в составе представителей Национального демократического института и Европарламента предоставили украинской власти и обществу 51 рекомендацию для улучшения избирательного процесса в 2019 году. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает Укринформ.

Среди рекомендаций Европейского парламента и NDI - равный доступ всех кандидатов к СМИ, открытие и создание офиса Facebook в Киеве, финансирование общественного вещания.

Как сообщила региональный директор программ региона Евразии в NDI Лора Джуэтт, кандидаты от политических партий должны строить свои программы на конструктивных лозунгах, также необходимо поддержать финансирование общественного вещания в Украине.

"ЦИК должна принять дорожную карту, которую предложило гражданское общество, и Facebook должен открыть офис в Украине и объединиться с другими цифровыми платформами, чтобы бороться с дезинформацией", - заявила она.

Джуэтт также отметила, что необходимо бороться с политической коррупцией, также все кандидаты в президенты должны иметь равный доступ к средствам массовой информации.

В свою очередь депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что Верховная Рада Украины имеет достаточно времени для того, чтобы принять закон, который позволит внутренне перемещенным лицам и трудовым мигрантами принять участие в избирательном процессе в Украине.

"Для нас важно напомнить, что в 2014 году было в соглашении о коалиции записано о переходе на пропорциональную систему выборов, и это важный шаг для лучшего функционирования демократических процессов в стране. Мы подчеркиваем, что у парламента все еще есть время, чтобы рассмотреть этот вопрос и принять проект по избирательному кодексу. Также мы хотели бы рекомендовать, что парламент должен принять закон, который включит внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс", - отметила Хармс.

Она также озвучила другие рекомендации мониторинговой миссии международных экспертов, среди которых соблюдение гендерной квоты во время избирательных процессов в 2019 году и обеспечение ЦИК материальными и техническими ресурсами для борьбы с киберугрозами.

Ранее Ребекка Хармс заявила, что правоохранительная система Украины должна уделить больше внимания расследованию нападений на активистов.

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Источник: korrespondent.net