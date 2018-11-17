Маск показал тоннель под Лос-Анджелесом

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал видео окончательного этапа прокладывания подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. Ролики в субботу, 17 ноября, Маск опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

Так, компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, закончила прокладывать тоннель.

Как известно, тоннель предназначен для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов. Специальная капсула, которая будет курсировать тоннелем, уже готова.

Congratulations @BoringCompany on completing the LA/Hawthorne tunnel! Cutting edge technology! pic.twitter.com/80WbSQekCQ — Elon Musk (@elonmusk) 17 ноября 2018 г.

Ранее Илон Маск оценил готовность скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, проехав его полностью.

Как сообщалось, первый вакуумный тоннель для скоростного перемещения Hyperloop под Лос-Анджелесом запустят 10 декабря.

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Источник: korrespondent.net