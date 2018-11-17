В Венгрии в городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932 - 1933 годов. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в соцсети Facebook.

Непоп отметила, что глубоко символичным в торжественном открытии было то, что в нем принимали участие совместно украинский и венгерский офицеры.

"Для меня лично глубоко символичным в сегодняшнем торжественном открытии в Сегеде памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов по случаю 85-й годовщины трагедии было и то, что в нем участвовали совместно украинский и венгерский офицеры. Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущим угрозам", - написала она.

Cмотрите фотогалерею: В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

Ранее американский штат Орегон признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также сообщалось, что в октябре Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net