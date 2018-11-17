В зоне ООС за день семь обстрелов, один погибший

На Донбассе по состоянию на 18:00 субботы, 17 ноября, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. Зафиксировано шесть случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сводке ООС.

Отмечается, что противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Станицы Луганской, Желобка, Новотошковского, Орехово, Маринки, Гнутово. У всех этих населенных пунктов, кроме Маринки и Гнутово, враг применил минометы калибра 82 мм. А по позициям наших войск в районе Желобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов 120 калибра.

Во время боевых действий ранения, несовместимые с жизнью, получил один военнослужащий Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.

Как сообщалось, в ходе боевых действий 16 ноября потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

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Источник: korrespondent.net