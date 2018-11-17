Протесты во Франции: число пострадавших возросло до 100

Во Франции число пострадавших среди демонстрантов, которые в субботу, 17 ноября, протестуют против поднятия цен на бензин, выросло до 100. Об этом сообщает BFM.

Отмечается, что напряженная ситуация в центре столицы. Почти 1200 человек, находящихся на площади Согласия и в районе Елисейского дворца, пытаются пройти через кордоны полиции. Несколько раз протестующие пытались прорваться через полицейский кордон, но правоохранители останавливали их слезоточивым газом.

Ближе к 18:30 демонстранты начали сидячую акцию протеста под правительственными зданиями, требуя отставки президента Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших в ходе протеста во Франции.

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Источник: korrespondent.net