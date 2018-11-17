Католические епископы обсудили вопрос культа Матери Божей Белыничской

В Витебске в курии Витебской епархии 15 ноября состоялось 73-е пленарное заседание Конференции Католических Епископов в Беларуси.

В очередном заседании принимали участие все члены ККЕБ за исключением епископа-помощника Пинской епархии Казимира Великосельца, Апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей Гаек и Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер, сообщает catholic.by.

Иерархи заслушали отчет председателя ККЕБ архиепископа Тадеуша Кондрусевича о Синоде Епископов на тему «Молодежь, вера и распознание призвания», который проходил в Ватикане с 3 по 28 октября и в котором он принимал участие.

Также архиепископ Тадеуш Кондрусевич познакомил присутствующих с актуальным состоянием работы над соглашением между Католической Церковью и государством.

На заседании, согласно требованию ватиканской Конгрегации вероучения, при ККЕБ была установлена ​​новая комиссия по делам защиты малолетних.

Ксендз Александр Улас был официально назначен директором интернет-портала catholic.by, епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский SDB был назначен ответственным за разработку концепции богословской академии имени св. Иоанна Павла II.

Иерархи утвердили тему следующего душепастырского года в Католической Церкви в Беларуси: «Семья – источник радости и надежды молодежи».

Епископат рассмотрел вопрос культа чудотворной иконы Матери Божьей Белыничской и принял решение обратиться в Конгрегацию богослужения и дисциплины таинств с просьбой о включении праздника Матери Божей Белыничской в ​​литургический календарь Католической Церкви в Беларуси.

Источник: krynica.info