Католики помолятся о жертвах ДТП

Католические Епископы Беларуси призывают 18 ноября помолиться за тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно решению Пленарной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года, в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщает catholic.by.

По этому поводу белорусские епископы призывают всех священников и верующих к молитве за жертв ДТП во время Святых месс в воскресенье 18 ноября.

В некоторых местностях в этот день принято также освящать дороги, прежде всего, наиболее опасные участки, где часты несчастные случаи.

Источник: krynica.info