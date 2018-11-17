Католики помолятся о жертвах ДТП

Католические Епископы Беларуси призывают 18 ноября помолиться за тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.
Согласно решению Пленарной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года, в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщает catholic.by.
По этому поводу белорусские епископы призывают всех священников и верующих к молитве за жертв ДТП во время Святых месс в воскресенье 18 ноября.
В некоторых местностях в этот день принято также освящать дороги, прежде всего, наиболее опасные участки, где часты несчастные случаи.
Источник: krynica.info
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость