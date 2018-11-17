Лента RSS
Подписаться на ленту
17 ноября 2018, суббота, 23:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
17. 11. 2018

Самолет с украинцами вылетел из Таиланда - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что в результате неблагоприятных погодных условий из Таиланда задержался вылет самолета, которым около 300 украинцев возвращаются на родину. Об этом в субботу, 17 ноября, пишет УНИАН со ссылкой на заместителя директора департамента - начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

По его словам, самолет авиакомпании Azur Air, рейс QU4496, задержался в аэропорту Пхукета примерно на 8 часов.

"Пассажиров о задержке было информировано. Самолет вылетел из Пхукета в 21:45 по местному времени (16:45 по киевскому)", - сообщил Кирилич.

Он отметил, что причина задержки вылета - сильный ветер на пути следования и необходимость изменения маршрута, нужно было получить разрешение другой страны на перелет.

Как сообщалось, в аэропорту острова Пхукет застряли около 300 украинцев.

Также ранее около 200 украинских туристов не могли вылететь из Египта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.