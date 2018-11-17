Государственную помощь получают 44% украинцев - Рева

Менее половины украинцев получают государственную социальную помощь. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, информирует Радио Свобода в субботу, 17 ноября.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - отметил министр.

Рева добавил, что порядка 5 млн домохозяйств в Украине получают субсидию.

Ранее Андрей Рева сообщал, что в Украине около 3000 семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин - помощь одиноким матерям.

Напомним, в течение 8 месяцев 2018 года число семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1%.

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Источник: korrespondent.net