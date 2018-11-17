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17. 11. 2018

В Смеле все дома получают отопление - ГСЧС

В городе Смела Черкасской области в субботу, 17 ноября, все жилые дома и объекты инфраструктуры подключили к отоплению. Спасатели ходят по домам, чтобы контролировать подачу тепла и поддерживать температурный режим. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, спасатели осуществляют мониторинг вместе с работниками теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства города.

"Разработана специальная система, которая позволяет ежечасно осуществлять передачу и обработку единой информации о состоянии температурного режима в каждом из подъездов жилого сектора", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Смеле все дома получают отопление - ГСЧС

Напомним, президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле. В Кабмине сообщили, что до конца сегодняшнего дня должны полностью восстановить отопление в домах жителей города.

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Источник: korrespondent.net

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