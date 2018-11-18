Госдеп продолжает расследование убийства саудовского журналиста

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом она заявила журналистам в субботу, 17 ноября, передает CNN.

"Власти Соединенных Штатов намерены привлечь к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашкаджи. Недавние сообщения о том, что власти США сделали окончательные выводы, неверны. Еще есть много не отвеченных вопросов об убийстве Хашкаджи", − отметила Науэрт.

По ее словам, Госдеп и дальше будет искать относящиеся к этому делу факты.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на источник в ЦРУ, сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве журналиста.

Ранее к аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. Они убеждены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство.

Напомним, об исчезновении Хашкаджи стало известно 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и пропал без вести.

Эр-Рияд признал смерть журналиста спустя 18 дней.

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Источник: korrespondent.net