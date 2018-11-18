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18. 11. 2018

Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе

В Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть из которых пострадали. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил телеканал France 3.

Отмечается, что, инцидент произошел в субботу около 18.00 (19.00 по киевскому времени).

Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.

Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Женщину задержала полиция. Мотивы ее поступка пока не установлены.

Сообщается, что бездомную знали в этом районе. У нее возможны проблемы с психикой.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе

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Источник: korrespondent.net

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