В Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть из которых пострадали. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил телеканал France 3.
Отмечается, что, инцидент произошел в субботу около 18.00 (19.00 по киевскому времени).
Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.
Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.
Женщину задержала полиция. Мотивы ее поступка пока не установлены.
Сообщается, что бездомную знали в этом районе. У нее возможны проблемы с психикой.
Cмотрите фотогалерею: Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе
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Источник: korrespondent.net
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