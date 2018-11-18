Герхард Шредер раскритиковал торговую политику США

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер резко раскритиковал торговую политику США и призвал Берлин искать других союзников. Об этом сообщил телеканал N-TV.
По его мнению, Германии следует искать новых союзников с совпадающими интересами и таковым может выступить Китай.
"Невозможно избежать сближения тех, кто пострадал от развязанных США конфликтов", − отметил экс-канцлер.
Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.
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Источник: korrespondent.net
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