Для соглашения по климату нет альтернативы − генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что для Парижского соглашения по климату нет альтернативы. Об этом в субботу, 17 ноября, он написал в Twitter
"Нет альтернативы для Парижского соглашения. Для реалистичного решения проблемы изменения климата конференция ООН об изменении климата в следующем месяце должна увенчаться успехом", − отметил Гуттереш.
Напомним, конференция ООН об изменении климата пройдет с 3 по 14 декабря.
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Ранее сообщалось, что летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение по климату − первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
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Источник: korrespondent.net
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