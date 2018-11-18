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18. 11. 2018

Трамп сравнил пожары в Калифорнии с "монстром"

Президент США Дональд Трамп во время визита в Калифорнию заявил, что жители штата никогда не видели таких сильных пожаров, похожих на "монстра", сообщает The Washington Post.

"Я думаю, что все видят свет (в конце туннеля)], и я не думаю, что такое повторится в таких же масштабах",  отметил американский лидер.

При этом он подчеркнул, что пожары все еще имеют достаточно разрушительную силу и причиной их возникновения могут быть несколько факторов.

По словам Трампа, в штате есть охваченные пожарами районы, до которых спасатели все еще не могут добраться.

Также он указал на то, что в результате стихийного бедствия пропало огромное число людей.

Cмотрите фотогалерею: Трамп сравнил пожары в Калифорнии с "монстром"

Ранее сообщалось, что число жертв пожара превысило 70 человек, еще более 1000 пропали без вести.

Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. Его суммарная площадь уже превысила 57 тысяч гектаров. Огонь разрушил около десяти тысяч домов и строений.
На прошлой неделе Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате.

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Источник: korrespondent.net

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