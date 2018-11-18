Президент США Дональд Трамп во время визита в Калифорнию заявил, что жители штата никогда не видели таких сильных пожаров, похожих на "монстра", сообщает The Washington Post.
"Я думаю, что все видят свет (в конце туннеля)], и я не думаю, что такое повторится в таких же масштабах", − отметил американский лидер.
При этом он подчеркнул, что пожары все еще имеют достаточно разрушительную силу и причиной их возникновения могут быть несколько факторов.
По словам Трампа, в штате есть охваченные пожарами районы, до которых спасатели все еще не могут добраться.
Также он указал на то, что в результате стихийного бедствия пропало огромное число людей.
Cмотрите фотогалерею: Трамп сравнил пожары в Калифорнии с "монстром"
Ранее сообщалось, что число жертв пожара превысило 70 человек, еще более 1000 пропали без вести.
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Источник: korrespondent.net
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