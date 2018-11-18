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18. 11. 2018

Миссия Папы Римского собрала для жителей Донбасса €16 млн

Пострадавшие в результате военных действий на Донбассе получили помощь на сумму более 15 миллионов евро в рамках гуманитарной миссии Папы Римского Франциска. Об этом на пресс-конференции в субботу, 17 ноября, сообщил архиепископ Клаудио Гуджеротти, передает Интерфакс-Украина. 

Он уточнил, что во время проведения акции Папа для Украины в католических церквях Европы провели сбор пожертвований.

Гуджеротии отметил, что "результат был очень щедрым" и удалось собрать более 11 миллионов евро, к которым Папа Римский добавил еще пять миллионов из своих личных фондов.

Глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-католической церкви в Украине Эдуард Кава рассказал, что из собранных средств 6,2 миллиона евро направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов на Донбассе. Такого рода помощь получили 107 тысяч жителей Донбасса.

Еще 2,4 миллиона евро пошли на медицинское обеспечение 440 тысяч пострадавших, 5,7 миллиона евро – на обеспечение товарами продовольствия и гигиены.

Кроме того, миллион евро потратили на оказание психосоциальной поддержки детям и их родителям через центры психологического восстановления и посредством организации соответствующих детских лагерей.

Таким образом, общая сумма, которую направили для помощи пострадавшим жителям Донбасса, составила 15,3 миллиона евро.

Жители Торецка получили помощь от Папы Римского

Напомним, в мае папа Римский Франциск встретился с украинскими военными.

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Источник: korrespondent.net

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