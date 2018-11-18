Мэй: План по Brexit − наилучший для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что для ее плана по выходу страны из состава ЕС нет альтернатив. Об этом она заявила в статье для издания The Sun.



"На этой неделе, после тысяч часов переговоров между Великобританией и ЕС, мы достигли важного момента для нашей страны", − отметила Мэй.

Она указала, что удалось договориться о "подробных условиях" выхода, а также о "широких условиях" будущих отношений.

"После двух лет напряженной работы мы сейчас приходим к тому, что, я твердо убеждена, является верной сделкой для Британии. <...> Нет альтернативного плана. Нет иного подхода, что мы могли бы договориться с ЕС. Курс, который я установила, верный для страны и единственный, который будет работать", − подчеркнула премьер.

Мэй уверена, что если члены парламента откажутся от соглашения, они "просто вернут (страну − ред.) в исходную точку".

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit.

В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке.

На фоне широкого недовольства документом в СМИ появились сообщения о возможной отставке Мэй. На это премьер заявила, что доведет до конца процесс выхода страны из состава Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net