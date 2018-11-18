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18. 11. 2018

В США самолет времен войны упал на стоянку, погибли два человека

В штате Техас потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны, жертвами которого стали два человека, сообщил телеканал FOX 7.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Фредериксберг в субботу, 17 ноября. Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку.

В Национальном музее Тихоокеанской войны сообщили, что самолет выполнял полет на мероприятии, посвященном военным действиям Второй мировой войны, и подтвердили гибель двух человек, которые находились на борту самолета.

 
 
 
Причина крушения выясняется.
 

Cмотрите фотогалерею: В США самолет времен войны упал на стоянку, погибли два человека

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Источник: korrespondent.net

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