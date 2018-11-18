В штате Техас потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны, жертвами которого стали два человека, сообщил телеканал FOX 7.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Фредериксберг в субботу, 17 ноября. Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку.
В Национальном музее Тихоокеанской войны сообщили, что самолет выполнял полет на мероприятии, посвященном военным действиям Второй мировой войны, и подтвердили гибель двух человек, которые находились на борту самолета.
Cмотрите фотогалерею: В США самолет времен войны упал на стоянку, погибли два человека
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Источник: korrespondent.net
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