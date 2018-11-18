В Калифорнии без вести пропали более 1200 человек

Численность пропавших без вести при пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло 79 человек. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщил журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони, передает CNN.
Практически все жертвы были обнаружены в округе Бьютт − 76 человек, еще трое погибли на юге штата.
Ранее пропавшими без вести числились 1011 человек.
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Источник: korrespondent.net
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