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18. 11. 2018

В Калифорнии без вести пропали более 1200 человек

Численность пропавших без вести при пожаре в северной Калифорнии возросло до 1276 человек, а число погибших достигло 79 человек. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщил журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони, передает CNN.

Практически все жертвы были обнаружены в округе Бьютт − 76 человек, еще трое погибли на юге штата. 

Ранее пропавшими без вести числились 1011 человек.

Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. Его суммарная площадь уже превысила 57 тысяч гектаров. Огонь разрушил около десяти тысяч домов и строений.
 
На прошлой неделе Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате. Во время визита в Калифорнию американский лидер сравнил стихийное бедствие с "монстром".

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Источник: korrespondent.net

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