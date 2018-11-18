Депутаты ЕП призвали Amazon отказаться от товаров с символикой СССР

Депутаты Европейского парламента обратились к главе компании Amazon Джеффу Безосу с призывом отказаться от продажи товаров с советской символикой. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщает Голос Америки.

По данным интернет-ресурса, открытое письмо Безосу направили 27 депутатов Европарламента, среди которых есть представители стран бывшего советского блока.

Они потребовали прекратить на платформе Amazon продажи товаров с серпом и молотом. В письме указаны, в частности, футболки, костюмы, флаги и памятные сувениры.

По мнению парламентариев, распространение подобной символики одним из лидеров мировой интернет-торговли оскорбляет память жертв советского режима, общее число которых составляет 60 миллионов человек. При этом депортации и ссылке в СССР подверглись еще десять миллионов человек.

Напомним, в мае немецкая компания Adidas убрала с сайтов новую коллекцию одежды с надписью USSR и гербом СССР, которая вызвала возмущение в Украине и у некоторых европейских политиков.

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Источник: korrespondent.net