Итоги 17.11: Находка субмарины и тепло в Смеле

В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что в городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

В Европарламенте указали на безнаказанность в Украине

Депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая приехала с визитом в Киев, заявила, что правоохранительная система Украины должна уделить больше внимания расследованию нападений на активистов.

Она также назвала безнаказанность одной из главных проблем украинской правоохранительной системы.

Умер певец Евгений Осин

Советский и российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет у себя дома в Москве. Причина смерти музыканта пока неизвестна.

Армянская церковь против предоставления томоса Украине

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности, а потому не может поддерживать шаги, направленные на разделение церкви.

Так он прокомментировал вопрос, поддержит ли Армения Объединительный собор в Украине.

В ГСЧС сообщили, что во всех домах Смелы появилось отопление

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в городе Смела Черкасской области все жилые дома и объекты инфраструктуры подключили к отоплению.

Найдена пропавшая год назад субмарина Сан-Хуан

ВМС Аргентины сообщили, что обнаружена подвожная лодка Сан-Хуан, которая пропала в ноябре прошлого года. Установить ее местонахождение на глубине более 800 метров смогла американская компания Ocean Infinity.

По данным первичного обследования, причиной гибели субмарины стал взрыв на борту.

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по 44 погибших членах экипажа подлодки.

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Источник: korrespondent.net