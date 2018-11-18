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18. 11. 2018

Силы Асада понесли потери в провинции Латакия

При обстреле населенного пункта Сафсара в сирийской провинции Латакия погибло 18 и ранен один военнослужащий сил президента страны Башара Асада. Об этом сообщил российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии поздно вечером в субботу, 17 ноября.

Отмечается, что, несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зону деэскалации.

Так, в течение суток былл совершено три обстрела пригородов Алеппо и дважды Хама, населенного пункта Телль-Алуш в провинции Алеппо и населенного пункта Сафсара в провинции Латакия.

"В результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо ранен один военнослужащий ВС САР. При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР", – говорится в сообщении.

Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Ранее СМИ и Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщили о гибели в Сирии шести наемников российской частной военной компании Вагнера. Утверждалось, что произошел взрыв в бывшем здании криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск − Дейр-эз-Зор. Всего погибли 11 человек, включая пять бойцов сирийской правительственной армии.

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Источник: korrespondent.net

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