Протесты во Франции: пострадало более 220 человек

Количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227 человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны в воскресенье, 18 ноября.

"Ситуация серьезная. Утром умер один человек. Пострадавших 227 пострадали, шестеро серьезно ранены", – говорится в сообщении.

Также пострадавшие есть среди сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция задержала 117 человек. Впоследствии 73 из них были помещены под стражу.​

По последним фициальным данным, число протестующих во Франции превысило 280 тысяч человек.

Ранее соообщалось о 100 пострадавших в ходе массовых протестов во Франции. Люди выступили против решения властей повысить в 2019 году налоги на дизтопливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

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Источник: korrespondent.net