На саммите АТЭС впервые приняли "урезанную" декларацию

Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее завершился. Из-за существенных разногласий делегатов форума итоговая декларация была принята с исключением спорных пунктов.
Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 18 ноября.
"Впервые в истории форума лидеры 21 экономики АТЭС не смогли достигнуть соглашения при принятии итоговой декларации", – сказал премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил.
Он отметил, что во время рабочих встреч участники форума прилагали все усилия для обеспечения открытой торговой политики.
По словам О'Нила, текст итогового коммюнике будет опубликован позднее.
О том, что на саммите возникли сложности с согласованием итоговой декларации, в комментарии Интерфаксу подтвердил представитель одной из делегаций. "Сложности были", – сказал собеседник.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что добиться согласия в отношении итогового документа саммита не получилось "из-за различных взглядов на конкретные аспекты, связанные с торговлей".
По данным СМИ, нынешний саммит был отмечен противостоянием США и КНР. Так, участвовавший в мероприятии вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением в адрес небольших стран, чтобы они не присоединялись к китайскому проекту Один пояс и один путь. Пенс при этом предлагал другим странам сотрудничать с США, утверждая, что Вашингтон не будет обременять своих партнеров долгами, "принуждением, коррупцией или нарушением их суверенитета".
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что проект Один пояс и один путь не является "ловушкой" для других стран. Также он обвинил США в торговом протекционизме, назвав его "недальновидным подходом", обреченным на неудачу.
Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.
Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 млрд долларов в пользу Китая.
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Источник: korrespondent.net
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