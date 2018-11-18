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18. 11. 2018

Трамп не хочет слушать запись убийства Хашукджи

Президенту США Дональду Трампу предоставили полную информацию об аудиозаписи убийства журналист Джамаля Хашукджи, однако он сам не хотел бы слушать запись из-за ее жестокости. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"(Не хочу слушать) потому что это мучительная запись. Ужасная запись… Это (убийство) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - сказал он.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашукджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Также официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net

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