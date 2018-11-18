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18. 11. 2018

Найдена картина Пикассо, похищенная шесть лет назад

В Румынии, вероятно, нашли картину Пабло Пикассо Tête d’Arlequin, похищенную из музея в Роттердаме в 2012 году. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 18 ноября.

Во время ограбления из музея было украдено семь картин стоимостью в миллионы евро авторства Пикассо, Матисса, Моне и других.

В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли. Эксперты полагали, что по меньшей мере три из них были сожжены в попытке уничтожить доказательства.

"Прокуроры расследуют обстоятельства, при которых картина, подписанная Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро была найдена в субботу вечером в округе Тулча", - говорится в заявлении прокуратуры Румынии.

По официальным данным, двое граждан Нидерландов прибыли в голландское посольство в Бухаресте и заявили о найденной картине на юго-востоке страны.

Ранее картину Пикассо, старинные книги и оружие изъяли в Алма-Ате у людей, занимавшихся оборотом предметов антиквариата.

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Источник: korrespondent.net

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