В Аргентине исключили подъем взорвавшейся подлодки

Власти Аргентины исключили подъем обломков взорвавшейся аргентинской подводной лодки ARA San Juan (Сан-Хуан). Об этом министр обороны страны Оскар Агуад заявил в эфире аргентинской радиостанции Mitre в воскресенье, 18 ноября.

По его словам, Аргентина "не обладает техническими возможностями" для поднятия подлодки. "Вероятно, в целом мире не существует технологии, чтобы поднять 2300 тонн с глубины в 900 метров", - добавил министр.

В последний раз субмарина выходила на связь 15 ноября 2017 года. Ее экипаж, насчитывавший 44 человека, сообщил о коротком замыкании и пожаре на борту. Вскоре после этого в южной части Атлантики произошел взрыв.

ВМС Аргентины организовали поисковые работы, в которых поначалу участвовали 13 стран, однако спустя несколько недель прекратили их по финансовым причинам. В сентябре Минобороны Аргентины сообщило, что к задаче приступит американская компания Ocean Infinity, которая в январе текущего года начала новый поиск обломков Боинга-777 компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH 370.

Напомним, 16 ноября 2018 года ведомство заявило, что поисковое судно Ocean Infinity обнаружило обломки подлодки.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net