Лента RSS
Подписаться на ленту
18 ноября 2018, воскресенье, 23:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
18. 11. 2018

У Сардинии перевернулась лодка с мигрантами, есть жертвы

Два мигранта утонули у берегов Сардинии, а еще восемь пропали без вести после того, как они попытались добраться до берега со своей дрейфующей лодки. Об этом сообщает The Local в воскресенье, 18 ноября.

На деревянной лодке с 13 мигрантами, предположительно алжирцами, сломался мотор, и 10 из них решили попытаться добраться до берега вплавь.

"Выжившие мигранты сказали, что после отказа двигателя на расстоянии около одного километра от острова Торо 10 из 13 человек выпрыгнули в море, чтобы плыть к побережью", - сказано в сообщении береговой охраны.

Для поиска мигрантов привлекли лодки, самолеты и вертолеты. Спасателям удалось найти два тела, поисковая операция продолжается.

По данным правительства Италии, в этом году в Италию прибыли 1167 алжирских мигрантов.

Ранее возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты - погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.