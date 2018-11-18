У Сардинии перевернулась лодка с мигрантами, есть жертвы

Два мигранта утонули у берегов Сардинии, а еще восемь пропали без вести после того, как они попытались добраться до берега со своей дрейфующей лодки. Об этом сообщает The Local в воскресенье, 18 ноября.

На деревянной лодке с 13 мигрантами, предположительно алжирцами, сломался мотор, и 10 из них решили попытаться добраться до берега вплавь.

"Выжившие мигранты сказали, что после отказа двигателя на расстоянии около одного километра от острова Торо 10 из 13 человек выпрыгнули в море, чтобы плыть к побережью", - сказано в сообщении береговой охраны.

Для поиска мигрантов привлекли лодки, самолеты и вертолеты. Спасателям удалось найти два тела, поисковая операция продолжается.

По данным правительства Италии, в этом году в Италию прибыли 1167 алжирских мигрантов.

Ранее возле берегов Турции утонула лодка, на которой находились мигранты - погибли девять человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net