Тело Хашукджи могли вывезти в чемоданах - Стамбул

Саудовские оперативники, убившие в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи, могли вывезти в чемоданах его останки из Турции. Такое предположение высказал министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет газета Yeni Safak.

"В данном случае можно говорить о разных вариантах. Один из них состоит в том, что они (оперативники) покинули Турцию в период между тремя и четырьмя часами после убийства. Они тайно провезли расчлененное тело Хашукджи в чемоданах - без проблем благодаря своему дипломатическому иммунитету", - отметил Акар.

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Ранее The Washington Post, ссылаясь на источник в ЦРУ, сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве журналиста.

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Источник: korrespondent.net