Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2018, понедельник, 02:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
19. 11. 2018

Нетаньяху стал министром обороны Израиля


Действующий Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в воскресенье, 18 ноября, в должность министра обороны страны, сообщают местные СМИ.
 
"Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности, но безопасность страны находится вне политики и личных интересов", – заявил он.
 
Премьер пообещал "прекратить войну и принести мир югу страны", оказавшемуся под обстрелами из сектора Газа.
 
Нетаньяху также отметил, что проводить досрочные выборы в Израиле сейчас нецелесообразно из-за ситуации с безопасностью.
 
В настоящий момент Нетаньяху контролирует портфель премьера и четыре министерских поста: главы МИД, министра обороны, здравоохранения и министра репатриации и интеграции.

Украинцам не советуют ездить в Израиль
 
Напомним, прежний министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября. Он выразил недовольство достигнутым перемирием с группировкой ХАМАС, назвав его "капитуляцией перед террором". Либерман также он заявил, что следует как можно скорее провести досрочные парламентские выборы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.