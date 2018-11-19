Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2018, понедельник, 02:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
19. 11. 2018

Новый караван мигрантов из Сальвадора направился к границе США


Очередной караван мигрантов из Сальвадора направляется в США, сообщают американские СМИ.

Это уже четвертый караван выходцев из страны, которые идут в сторону США. В его состав входят порядка 150 человек.

Напомним, 16 ноября первые несколько сотен участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались до города Тихуана на границе Мексики и США.

США намерены направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных, чтобы защитить страну от проникновения каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.