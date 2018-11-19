В Болгарии прошли митинги из-за высокого прожиточного минимума



В городах Болгарии прошли акции протеста из-за растущей стоимости жизни, низких доходов, высоких цен на топливо и еду, сообщает The Sofia Globe.

Массовые акции прошли в Софии, Бургасе, Варне, Пловдиве, Добриче, Монтане, Ямболе и других городах. Протестующие перекрывали дороги и блокировали улицы городов. Участники протестов требовали отставки правительства.



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Напомним, в Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 гривен – до 1 777 гривен.

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Источник: korrespondent.net