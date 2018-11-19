Переходный период Brexit могут продлить – СМИ



Координатор Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предложил продлить на два года переходный этап выхода Великобритании из ЕС. Об этом он заявил в ходе встречи с послами 27 стран ЕС в воскресенье, 18 ноября, передает The Guardian.

Барнье пояснил предложение необходимостью дать сторонам два дополнительных года, чтобы продолжить обсуждение торговых отношений.

Во время переходного периода, который продлится 6,5 лет с момента проведения в Великобритании референдума о выходе ЕС, Брюссель планирует обязать Лондон платить взносы в бюджет Евросоюза и следовать всем правилам Содружества.

Ранее Барнье сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года.



Условия Brexit: капитуляция или победа Британии?

Напомним,14 ноября правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit. Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.

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Источник: korrespondent.net