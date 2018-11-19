Трамп оценил свою работу на посту президента



Президент США Дональд Трамп оценил свою работу президентом на пять с плюсом. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.



"Я считаю, что работаю отлично. Я бы поставил себе пять с плюсом, этого достаточно? Может быть, поставить себе больше? " – сказал Трамп.



По его словам, сейчас ситуация в экономике США лучше, чем когда бы то ни было.



Напомним, в августе Трамп уже ставил себе пять с плюсом за работу. При этом рейтинг одобрения работы президента за неделю с 22 по 28 октября опустился на 4 процентных пункта – до 40%. 54% американцев не одобряют деятельность Трампа.

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Источник: korrespondent.net