Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2018, понедельник, 04:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
19. 11. 2018

Трамп оценил свою работу на посту президента


Президент США Дональд Трамп оценил свою работу президентом на пять с плюсом. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
 
"Я считаю, что работаю отлично. Я бы поставил себе пять с плюсом, этого достаточно? Может быть, поставить себе больше? " – сказал Трамп.
 
По его словам, сейчас ситуация в экономике США лучше, чем когда бы то ни было. 
 
Напомним, в августе Трамп уже ставил себе пять с плюсом за работу. При этом рейтинг одобрения работы президента за неделю с 22 по 28 октября опустился на 4 процентных пункта – до 40%. 54% американцев не одобряют деятельность Трампа. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.