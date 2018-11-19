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19. 11. 2018

Панда радуется снегу: забавное видео из США


Панда Бэй Бэй наслаждается первым снегом в зоопарке Вашингтона. Видео с играми панды с первым снегом опубликовало издание "Голос Америки".
 
Панда Бэй Бэй родилась летом 2015 года. Вместе с ней на свет появился ее брат-близнец, однако вскоре погиб. У Бей Бей есть еще брат и сестра.
 
Имя для животного выбирали первые леди США и Китая в 2015 году – Мишель Обама и Пэн Лиюань. По соглашению между государствами в 2019 году Бей-Бей должен отправиться в один из зоопарков Китая.


 
Напомним, ранее в зоопарке Китая показали двухмесячных панд, а в зоопарке Вены панда научилась писать картины.

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Источник: korrespondent.net

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