Власти Франции отказалось менять цены на бензин



Власти Франции отказалось отменять новые налоги на бензин и дизельное топливо, как того требуют демонстранты по всей стране. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, передает Bloomberg.

"Мы ввели налоги на топливо не для того, чтобы получать удовольствие от раздражения французов, а потому, что мы хотим облагать углерод, а не человеческий труд", – заявил он.

Напомним, во Франции продолжаются протестные акции движения Желтых жилетов. Это стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга по желтым аварийным жилетам, положенным под лобовое стекло. Во время акций протеста во Франции пострадали более 400человек.

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Источник: korrespondent.net