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19. 11. 2018

Опубликованы фото затонувшей аргентинской подлодки


Военно-морские силы Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки Сан-Хуан, которая была найдена спустя год после исчезновения. На снимках виден движущий винт субмарины, лежащий отдельно от разрушенного корпуса.
 
Ранее в Минобороны Аргентины заявили, что поднимать подлодку на поверхность не будут из-за отсутствия необходимых технических средств. Глава ведомства Оскар Агуада, отметил, что Сан-Хуан лежит на глубине 900 метров.
 
Напомним, подводная лодка Сан-Хуан пропала 15 ноября 2017 года во время следования с военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Спустя год и два дня с момента исчезновения ее обнаружили.
 
Подлодка была объявлена затонувшей, а экипаж погибшим еще в декабре прошлого года. Предварительной причиной крушения назван взрыв на борту.

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Источник: korrespondent.net

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