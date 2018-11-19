В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с высоты 95 этажа

В одном из высоких небоскребов Чикаго лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95 этажа. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел вечером 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центра. Падавшая кабина застряла на 11 этаже.
Отмечается, что двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.
Спасателям понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для вызволения людей.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в российском Ульяновске в шахте лифта на предприятии разбился авиационный инженер-конструктор.
Также сообщалось, что в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.
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Источник: korrespondent.net
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