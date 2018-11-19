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19. 11. 2018

В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с высоты 95 этажа

В одном из высоких небоскребов Чикаго лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95 этажа. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центра. Падавшая кабина застряла на 11 этаже.

Отмечается, что двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.

Спасателям понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для вызволения людей.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в российском Ульяновске в шахте лифта на предприятии разбился авиационный инженер-конструктор.

Также сообщалось, что в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.

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Источник: korrespondent.net

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