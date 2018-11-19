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19. 11. 2018

Вылетевший в Париж самолет экстренно вернулся в аэропорт Сингапура

Пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines через час после вылета вернулся в сингапурский аэропорт Чанги из-за падения давления на борту. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает The Straits Times.

Отмечается, что Boeing 777-300ER выполнял рейс в Париж. На высоте более 7000 м в небе над Малайзией в фюзеляже произошло резкое падение давления.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в пункт вылета.

На борту находились 234 пассажира и 17 членов экипажа. Они использовали кислородные маски.

В результате происшествия никто не пострадал.

После приземления и устранения неполадок самолет вновь вылетел в Париж. Причины инцидента не уточняются.

Ранее самолет авиакомпании British Airways совершил экстренное приземление в Берлине.

Также сообщалось, что в Румынии самолет, который летел из Кутаиси в Варшаву, совершил экстренную посадку в всязи с угрозой взрыва.

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Источник: korrespondent.net

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