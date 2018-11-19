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19. 11. 2018

В Индии открыли первый госпиталь для слонов

Первый госпиталь для слонов открылся в Индии. Сейчас в нем находятся почти 20 животных, который стали жертвами эксплуатации, сообщает ТСН в понедельник, 19 ноября.

Отмечается, что слонам в неволе приходилось переживать и жестокие избиения, и недоедание, и полное отсутствие отдыха. Их годами использовали на полях и для развлечений туристов.

Теперь у слонов проблемы с внутренними органами, лапами и спинами, множество гнойных ранок. Зоологи готовы лечить прибывших слонов и принимать новых пациентов.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон напал на автобус с туристами в индийском национальном парке Бандипур. Водителю едва удалось отогнать машину от животного.

А в зоопарке американского города Сан-Диего на свет появились два слоненка. Надзиратели уже представили миру новых питомцев.

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Источник: korrespondent.net

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