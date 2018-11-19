Тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, с приходом холодов начали замерзать на границе Хорватии, а также Боснии и Герцеговины. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Еuronews.
Отмечается, что мигранты вынуждены по-прежнему ютиться в самодельных палаточных городках - без отопления и воды. Чтобы поесть или выпить чашку горячего чая, им приходится рассчитывать на помощь гуманитарных организаций.
В таких "жилищных условиях" они проводят недели, а порой - и месяцы, прежде чем пересечь границу и попасть в Евросоюз.
С начала года через боснийскую территорию прошли около 20 тысяч мигрантов.
Cмотрите фотогалерею: На границе ЕС замерзают тысячи мигрантов
Ранее Ангела Меркель признала ошибки в миграционной политике. Однако, по ее словам, они заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь.
Напомним, Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. Также пакт не подписали Болгария, США, Венгрия и Австрия.
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Источник: korrespondent.net
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