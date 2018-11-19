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19. 11. 2018

В Германии мужчина взял заложницу на заправке

На заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу. Об этом в понедельник, 19 ноября, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители отметили, что район происшествия оцеплен.

"На заправочной станции на улице Hauptstrabe находится вооружённый преступник, а также сотрудница. Мы оцепили район значительными силами, в том числе на месте работает спецназ. Обстановка стабильная", - сообщила полиция Северного Рейна-Вестфалии.

Напомним, в начале ноября в Италии преступник захватил на почте заложников. Однако позже он сдался полиции.

Ранее в США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в одном из коммерческих зданий города Паркленд.

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Источник: korrespondent.net

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