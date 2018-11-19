Трамп рассмешил финнов заявлением о граблях

Жители Финляндии удивлены похвале Трампа за то, что они, якобы убирают лес граблями. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Delfi.

Президент США похвалил Финляндию за то, что ее жители якобы граблями расчищают леса от листвы и сорняков. Об этом, по словам Трампа, ему сказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Однако, сам Ниинисте говорит, что не помнит такого разговора.

Сейчас пожарные в Калифорнии борются с крупнейшими в истории штата лесными пожарами.

Трамп прибыл туда в субботу и повторил свое предыдущее заявление о том, что главная причина пожаров - плохое управление лесными угодьями.

Он призвал американцев брать пример с финнов, которые якобы граблями чистят леса.

"Я был с президентом Финляндии, и он мне сказал: "У нас все по-другому… мы лесная страна". И они проводят много времени с граблями, расчищая все и делая другие дела, и у них нет проблем", - заявил Трамп.

Тем временем, президент Финляндии в интервью газете Ilta-Sanomat сказал, что во время его разговора с Трампом вопрос о граблях не поднимался.

"Я сказал ему, что Финляндия покрыта лесами, и что у нас есть хорошая система мониторинга лесов", - отметил Ниинисте.

После заявления Трампа жители Финляндии стали размещать в соцсетях комические фотографии того, как они якобы расчищают местный лес.

Just an ordinary day in the Finnish forest ~ Ihan normipäivä suomalaisessa metsässä #Trump #forest #firesafety #raking #forestry #Finland #Finnish #CaliforniaFire #RakingAmericaGreatAgain #rakingtheforest #Suomi #haravointi #metsäpalot #rakingleaves pic.twitter.com/YOKA3D6C2K — Pyry Luminen (@pyryluminen) 18 ноября 2018 г.

Not on my watch!#Rakenews pic.twitter.com/SOt8LHQZjt — Arto Aspfors (@aspfors) 18 ноября 2018 г.

Just this afternoon I was busy meeting my raking quota. #RakeNews #Finland #Haravointi pic.twitter.com/HLaHU0bimO — Tarja van Veldhoven (@tarjuccia) 19 ноября 2018 г.

Picture of brave Finnish firemen taking out terrible rooftop fire last summer.#RakeNews #raking #CaliforniaFire #haravointi pic.twitter.com/gL9PFx25pm — Markku Laajala (@markku_laajala) 18 ноября 2018 г.

#RakeAmericaGreatAgain #RakeNews - I haven't laughed that much as I laughed today. Thanks @realDonaldTrump 😂👍🏻 pic.twitter.com/fkmazWBvVb — Emilia Inkinen (@ilikewoolsocks) 18 ноября 2018 г.

Напомним, в октябре Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке. Президент Соединенных Штатов Америки поднялся по трапу самолета с белым клочком бумаги, развевающимся на ветру.

Ранее в Британии установили памятник Трампу, кричащему на ребенка.

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Источник: korrespondent.net