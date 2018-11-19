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19. 11. 2018

Министры ЕС поддержали проект соглашения о Brexit

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что 27 министров стран ЕС поддержали проект соглашения о выходе Великобритании из союза. Об этом он сообщил на брифинге после встречи министров в понедельник, 19 ноября, информрует Reuters.

По словам Барнье, министры в целом одобрили проект соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

"Мы достигли решающего момента в этом процессе, никто не должен забывать о прогрессе, который был достигнут в Брюсселе и Лондоне", - сказал Барнье.

Он отметил, что в частности государства-члены поддерживают проект соглашения. "Европейская сторона еще должна принять решение относительно внутреннего процесса согласования переходного периода", - добавил он.

В то же время Барнье отметил, что переходной период после Brexit является "периодом постепенного выхода, а не началом будущих отношений". По его словам, каждая из сторон будет иметь "полный контроль" после переходного периода.

Барнье также заявил, что существует "неопределенность" относительно того, что будет после переходного периода.

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit.

В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке. 

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Источник: korrespondent.net

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