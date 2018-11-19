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19. 11. 2018

Убийство Хашкуджи: Берлин запрещает въезд некоторым саудитам

Германия запретит 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, въезд в страну. Об этом сообщил глава немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маас.в понедельник, 19 ноября

По словам Мааса, такие санкции вводятся против чиновников, которые "предположительно связаны с преступлением".

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Ранее Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи. 

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Источник: korrespondent.net

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