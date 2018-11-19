В Греции протестующие ворвались в министерство

В центре Афин члены профсоюзов муниципальных работников ворвались в здание Министерства труда и требовали встречи с министром. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Ekathimerini.
"Десятки членов профсоюзов, которые представляют муниципальных работников, ворвались в здание министерства труда в центре Афин в понедельник утром и требовали встречи с министром Эффи Ачтсиоглу", - говорится в сообщении.
Акция протеста состоялась для привлечения внимания к недавним смертям двух муниципальных работников на северо-западе греческой столицы.
В частности, на прошлой неделе умер водитель муниципального мусоровоза, а также еще один муниципальный работник, которого во время дежурства сбил автомобиль.
Представители профсоюзов обвинили государство в "преступном равнодушии" и требовали строгого соблюдения законодательства в вопросах относительно здравоохранения и безопасности работников.
Ранее власти Греции решили прекратить платить зарплату священникам. Около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала в Греции не будут получать зарплату от имени государства.
Напомним, в Брюсселе тысячи членов профсоюзов вышли на демонстрации.
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Источник: korrespondent.net
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