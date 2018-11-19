Пропавшую год назад подводную лодку Сан-Хуан c 44 моряками на борту нашли 17 ноября на глубине более 900 метров на дне Атлантики.

Аргентинские военные по ряду причин, в том числе технического характера, не планируют проводить операцию по подъему обломков подлодки. По словам экспертов, эта операция может обойтись в один миллиард долларов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Обломки подлодки

Траурные мероприятия в связи с годовщиной исчезновения подводной лодки Сан-Хуан аргентинский ВМС прошли 15 ноября. На борту субмарины были 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-офицер на подлодке Элиана Кравчик.

Через два стало известно, что в районе, где ранее проходили поиски, судно Seabed Constructor частной американской компании Ocean Infinity нашло обломки субмарины. Сан-Хуан покоится на дне Атлантики на глубине 907 метров.

Вечером 18 ноября командование Военно-морских сил Аргентины на специальной пресс-конференции показало фотографии обломков подводной лодки.

Cмотрите фотогалерею: Искали год. Что погубило подлодку с 44 моряками

Ocean Infinity нашла субмарину при помощи автономных подводных аппаратов, похожих на маленькие субмарины, которые собирают данные о рельефе дна.

В операции принимали участие около 60 членов экипажа, три офицера ВМС Аргентины и четверо членов семей погибших на борту Сан-Хуан моряков.

Cмотрите фотогалерею: Искали год. Что погубило подлодку с 44 моряками

По словам министра обороны Аргентины Оскара Агуада, поднять подлодку со дна моря "невозможно из-за отсутствия технических и финансовых средств" для подобной беспрецедентной операции.

По мнению специалистов, подъем Сан-Хуана с такой глубин может обойтись в более чем один миллиард долларов.

Сан-Хуан взорвался

Подлодку нашли недалеку от того места, где год назад был зафиксирован звук, похожий на взрыв. 26 ноября прошлого года представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил о возможных причинах взрыва на борту подлодки.

"Учитывая, что нам сообщили о взрыве и что на борту не было боевых торпед, так что они не могли вызвать взрыв, можно сделать вывод, что взрыв произошел из-за повышенной концентрации водорода", - отметил представитель военно-морского ведомства страны.

Предварительные данные осмотра показали что корпус Сан Хуана деформирован - это подтверждает версию о том, что на субмарине произошел взрыв. Связан ли он с коротким замыканием, о котором сообщалось ранее, пока неизвестно.

В докладе управления военно-морской разведки США говорится, что Сан-Хуан был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд. Взрыв, по мощности приблизительно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте, произошел на глубине 400 метров.

Данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий.

В 2008-2013 годах Сан Хан был модернизирован, что, возможно, сделало подлодку менее безопасной, поскольку пришлось распилить и заменить двигатели и аккумуляторы.

При этом использовались детали разных производителей, которые нужно было соединить между собой - и даже незначительная ошибка могла впоследствии привести к внештатной ситуации.

Просто потеряли связь

17 ноября прошлого года Военно-морские силы Аргентины объявили, что более 48 часов не могут установить контакт с дизель-электрической подводной лодкой Сан Хуан с 44 членами экипажа на борту.

Связь с субмариной, построенной на верфях в Германии, пропала 15 ноября в Атлантическом океане во время ее перехода с базы ВМС Ушуая на юге страны к месту базирования в Мар-дель-Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса.

Представители военно-морского командования тогда подчеркнули, что им не поступало сообщений о каких-либо технических неисправностях на борту Сан-Хуана, и добавили, что речь пока не идет о том, что "он потерян".

19 ноября сообщалось о попытке установить с подлодки телефонный контакт с морским опорным пунктом.

Четыре дня спустя было объявлено, что в районе предполагаемого нахождения Сан-Хуана был зафиксирован звук, похожий на взрыв. Звук зафиксировали вскоре после последнего выхода на связь экипажа подводной лодки 15 ноября.

EPA

"В районе исчезновения субмарины было зафиксировано аномальное, единичное, короткое, мощное явление неядерного характера", - сообщали в Аргентине.

22 ноября в ВМС Аргентины заявили, что у пропавших подводников осталось кислорода на двое суток.

28 ноября аргентинская газета Clarin опубликовала полный текст последнего сообщения с борта подводной лодки. В нем говорится, что морская вода через систему вентиляции поступила в третью аккумуляторную яму, что спровоцировало короткое замыкание, и в трюме с батареями вспыхнул пожар.

"Аккумуляторы носовой части вышли из строя. Проверок экипаж не проводил. Продолжаю держать в курсе", - говорится в сообщении экипажа пропавшей подлодки.

Родственники некоторых членов экипажа говорят, что, прежде чем контакт с лодкой был потерян, они получали от них смс-сообщения о проблемах с батареями.



Моряков вскоре объявили погибшими

В спасательной операции подлодки Сан-Хуан принимали участие специалисты из разных стран, в том числе из Аргентины, Великобритании, Германии, Бразилии, Канады, США, Франции, Норвегии и России.

30 ноября власти Аргентины объявили, что поисково-спасательная операция закончена.

"Несмотря на всю мощь предпринятых усилий, найти субмарину не удалось", - констатировал Бальби.

Он отметил, что число дней, определенных для возможности спасения экипажа, уже превышено более чем в два раза. Спасатели продолжат искать подлодку на морском дне, но используемые для этого ресурсы будут перераспределены.

Таким образом, 44 моряка-подводника с дизельно-электрической субмарины официально признаны погибшими.

Cмотрите фотогалерею: Искали год. Что погубило подлодку с 44 моряками

Он также отметил, что, несмотря на все предпринятые спасателями усилия, ни малейших доказательств крушения подлодки именно в зоне, где ведутся поиски, за две недели нет.

Родные и близкие пропавших подводников были недовольны ходом поисков и расследования причин исчезновения субмарины. Многие из них считали, что поисковая операция началась слишком поздно.

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Источник: korrespondent.net