Впервые показан полет Су-57 в боевых условиях

Минобороны России в понедельник, 19 ноября, впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.

Отмечается, что российские истребители пятого поколения выполнили в Сирии свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке.

"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии", - говорится в сообщении.

"В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Индонезия попросила отложить поставку российских Су-35 из-за возможных санкций США.

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Источник: korrespondent.net