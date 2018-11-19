Впервые показан полет Су-57 в боевых условиях

Минобороны России в понедельник, 19 ноября, впервые опубликовало кадры боевой работы Су-57 в Сирии.
Отмечается, что российские истребители пятого поколения выполнили в Сирии свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке.
"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии", - говорится в сообщении.
"В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Индонезия попросила отложить поставку российских Су-35 из-за возможных санкций США.
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Источник: korrespondent.net
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