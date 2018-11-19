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19. 11. 2018

В Турции разбился самолет ВВС страны

В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны потерпел катастрофу учебный самолет военно-воздушных сил страны. Авария произошла в понедельник, 19 ноября, сообщает телеканал CNN Turk.

Возможные причины случившейся авиакатастрофы, модель самолета и число лиц, находившихся на борту во время аварии, на текущий момент, не установлена.

В регионе проводится спасательная операция. На место происшествия направлены спасатели и экстренные службы.

По данным агентства Anadolu, губернатор Денизли Хасан Карахан подтвердил крушение самолета.

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Источник: korrespondent.net

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