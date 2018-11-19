В Турции разбился самолет ВВС страны

В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны потерпел катастрофу учебный самолет военно-воздушных сил страны. Авария произошла в понедельник, 19 ноября, сообщает телеканал CNN Turk.
Возможные причины случившейся авиакатастрофы, модель самолета и число лиц, находившихся на борту во время аварии, на текущий момент, не установлена.
В регионе проводится спасательная операция. На место происшествия направлены спасатели и экстренные службы.
По данным агентства Anadolu, губернатор Денизли Хасан Карахан подтвердил крушение самолета.
Самолет British Airways экстренно сел в Берлине
Ранее возле аэродрома в немецком городе Кюкховен столкнулись два ультралегких самолета, погиб один пилот.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость